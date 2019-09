Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebstahl beobachtet

Mühlhausen (ots)

Gerade am Fahrradständer angeschlossen und schon verschwunden, das dachte sich vermutlich eine junge Frau am Dienstagmorgen in Mühlhausen. Gegen 5.45 Uhr hatte sie ihr graues Pedelec am Fahrradständer eines Pflegeheimes im Goetheweg abgestellt. Eine knappe Stunde später erschien ein unbekannter Mann mit einem Bolzenschneider, zerschnitt das Schloss und verschwand in Richtung Goetheweg. Ein Mitarbeiter des Heimes beobachtete den Diebstahl und informierte die Polizei. Der Unbekannte war ca. 25 Jahre, 1.80 m groß und dunkel gekleidet. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

