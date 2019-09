Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlene A-Klasse aufgefunden, 18-Jähriger tatverdächtig

Leinefelde (ots)

Am Dienstagmorgen meldete der Mitarbeiter eines Reifencenters in der Berliner Straße den Diebstahl einer Mercedes A-Klasse vom Gelände sowie den Diebstahl amtlicher Kennzeichen und eines Autoschlüssels am Wochenende. Noch während der Spurensuche am Tatort entdeckten die Polizisten das gestohlene Fahrzeug im Gewerbepark Süd vor einer Baumaschinenhandlung. Am Auto waren die gestohlenen Kennzeichen angebracht, der Autoschlüssel steckte. Noch am Vormittag konnte das Diebesgut an den Eigentümer übergeben werden. Nach umfangreichen Ermittlungen vor Ort steht ein 18-jähriger Jugendlicher aus Leinefelde im Verdacht, den Diebstahl begangen zu haben. Er wurde noch am Dienstagmittag vernommen. Zur Motivlage und weiteren Einzelheiten können auf Grund der laufenden Ermittlungen keine weiteren Aussagen gemacht werden.

