LPI-NDH: Kirmesbesucher von Autofahrerin angefahren - Zeugen gesucht (Korrektur: Änderung der Tatzeit)

Mühlhausen (ots)

Am Montag, 26. August, gegen 16.45 Uhr soll eine Autofahrerin in der Zinkengasse einen Kirmesbesucher mit Absicht angefahren haben. Der 34-Jährige trug dabei leichte Verletzungen davon. Die bislang unbekannte Autofahrerin in ihrem silberfarbenen Golf V kümmerte sich nicht um den Verletzten, sondern fuhr einfach weiter. Zeugenaussagen zufolge könnte die Frau in der Nähe wohnen. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu der Autofahrerin oder dem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

