LPI-NDH: Auto prallt gegen Verkehrszeichen

Die Fahrerin eines VW befuhr am Montag, gegen 16.40 Uhr, die Erfurter Straße in Richtung Arnoldstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die 18-Jährige beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Am Auto und am Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

