Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rüttelplatte gestohlen

Bad Tennstedt (ots)

Auf eine 200 kg schwere Rüttelplatte im Wert von mehreren tausend Euro hatten es Diebe in Bad Tennstedt abgesehen. Die Platte befand sich auf einer Baustelle in der Teichgasse. Außerdem nahmen die Diebe mehrere Bretter mit. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen bemerkt. Aufgrund des Gewichtes der Platte ist es wahrscheinlich, dass es sich um mehrere Täter handelt, welche die Rüttelplatte mit einem Fahrzeug abtransportiert haben müssen. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell