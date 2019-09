Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto beschädigt

Sondershausen (ots)

Sein demoliertes Auto meldete ein Hondabesitzer am Sonntag, 14.30 Uhr, bei der Polizei. Unbekannte verursachten an dem Pkw einen Sachschaden von ca. 1500 Euro. Der Honda war im Jechaburger Weg abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

