Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

Garageneinbruch

Vom Donnerstag, 05.09. 2019, bis Freitag, 06.09. 2019, 07:00 Uhr, brachen unbekannte/r Täter in zwei nebeneinander befindliche Garagen in Heiligenstadt in der Barlachstraße ein. Aus einer Garage wurde ein Kleinkraftrad Simson SR 50 sowie ein Kanister mit 20 L Diesel und zwei Kästen Bier entwendet

Diebstahl

Vom Mittwoch, 04.09. 2019, 20:00 Uhr bis Freitag, 06.09. 2019, 10:00 Uhr, wurden von einem Autohandel in Leinefelde, Birkunger Straße, insgesamt 10 Katalysatoren von Pkw's ausgebaut und entwendet. Der Gesamtwert wird auf 1.500,00 Euro geschätzt.

Am Freitag, 06.09. 2019, 19:45 Uhr bis 19:50 Uhr, wurde in Heiligenstadt im Heinrich-Heine-Park ein Kleinkraftrad Schwalbe, Farbe blau-metallic durch unbekannten Täter entwendet.

Sachbeschädigung

Am 16.08. 2019, 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr, wurde in Heiligenstadt, Rheda-Wiedenbrücker-Straße, ein geparkter blauer Skoda Fabia an der hinteren Stoßstange durch unbekannten Täter beschädigt.

Um sachdienliche Hinweise wird gebeten !

