Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gasthaus

Wendehausen (ots)

In der Nacht vom 06.09. auf den 07.09.2019 ist ein unbekannter Täter in das Gasthaus & Pension Mehler in Wendehausen, Treffurter Straße 15, widerrechtlich eingedrungen. Vermutlich auf der Suche nach Bargeld, wurde zunächst die Hauseingangstür und dann die Tür zur Gaststube mit einem unbekannten Hebelwerkzeug aufgebrochen. Dabei entstand ein empfindlicher Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Ersten Ermittlungen nach, wurden der oder die Täter nicht fündig, weil insbesondere in der Registrierkasse kein Bargeld vorhanden war. Andere Wertgegenstände blieben unberührt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Tataufklärung führen könnten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Unstrut-Hainich

Telefon: 03601 4510

E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell