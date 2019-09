Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Bad Frankenhausen (ots)

Am Samstag, den 07.09.19, zwischen 08.50 Uhr und 12.20 Uhr, stellte eine Fahrzeugführerin ihren Pkw Nissan Micra auf dem Parkplatz in der Brauhausgasse ab. Der Parkplatz gehört zu dem dortigen Geschäft und befindet sich an der Rückfront bei der Lieferantenzufahrt. Als die Besitzerin des Nissan wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie den Unfallschaden am vorderen linken Kotflügel und der Fahrertür fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Gibt es Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können? Informationen hierzu nimmt die PI Kyffhäuser unter der Telefonnummer 03632/6610 gern entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell