LPI-NDH: Wildunfall

Der Fahrer eines Mercedes Vito befuhr die L1172 vom Kreisel Heygendorf/Schönewerda in Richtung Kalbsrieth als plötzlich zwei Rehe auf die Fahrbahn laufen. Den Zusammenstoß mit diesen beiden Rehen konnte der Vito-Fahrer noch verhindern. Als jedoch ein drittes aus dem Straßengraben und seitlich gegen das Auto sprang, konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Ob Schäden am Fahrzeug entstanden, konnte bisher nicht geklärt werden.

