Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Getankt und nicht bezahlt

Niedergebra (ots)

Ohne zu zahlen tankte ein Mann am Donnerstagabend in der Halle-Kasseler-Straße in Niedergebra. Kurz nach 21.30 Uhr fuhr der Unbekannte mit seinem grünen Ford Mondeo, älteren Baujahrs, auf das Tankstellengelände. Nachdem er im Wert eines zweistelligen Bargeldbetrages getankt hatte, gab er an, sein Bargeld nicht dabei zu haben. Als ein Mitarbeiter seine Personalien notieren wollte, stieg er plötzlich ein und fuhr davon. Später stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug zwei verschiedene Kennzeichen angebracht waren. Beide Kennzeichen waren Ende August in Leipzig als gestohlen gemeldet worden. Hinweise zu dem Tankbetrüger nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell