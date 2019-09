Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall endet tragisch

Geismar (ots)

Ein tragischer Unfall endete am Donnerstagabend in Geismar für einen 79 Jahre alten Mann tödlich. Der Senior hatte nahe eines Baches Grünpflegearbeiten durchgeführt, als er gegen 17.30 Uhr in den Bachlauf stürzte. Helfer konnten ihn nur noch leblos aus dem Wasser bergen. Die Polizei schließt eine Straftat aus.

