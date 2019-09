Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radlader abgebrannt

Westerengel (ots)

20000 Euro Schaden sind die Folge eines Brandes, der sich am Donnerstagnachmittag im Kyffhäuserkreis ereignete. Gegen 15.20 Uhr stand in Westerengel, nahe des Sportplatzes, ein Radlader in Flammen. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr ist das Fahrzeug vollständig ausgebrannt. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt für das Feuer ursächlich. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

