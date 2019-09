Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seniorin vermisst, wo ist Helga Hanstein?

Nordhausen (ots)

Seit Dienstagmittag wird die 69-jährige Rentnerin aus einem Altenheim in Nordhausen vermisst. Frau Hanstein ist ca. 1.68 m groß, sehr kräftig und trägt kurze, rot-blond gefärbte Haare. Sie war zuletzt mit einer grauen Jogginghose, die an der Seite weiße Streifen aufweist, schwarzen Sandalen, einem T-Shirt mit Blumenmuster und orangefarbenen Strickjacke bekleidet. Die Rentnerin ist auf medizinische Versorgung angewiesen und möglicherweise orientierungslos. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste im Raum Nürnberg aufhält. Hinweise zum Aufenthalt der Frau nimmt die Polizei in Nordhausen oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

