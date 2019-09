Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Windkraftanlage

Kirchheilingen (ots)

Nach dem Einbruch in eine Windkraftanlage sucht die Polizei dringend Zeugen. Am Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte mehrere Container gewaltsam geöffnet hatten. Sie erbeuteten ein Notstromaggregat, Funkgeräte und Kabeltrommeln. Außerdem stahlen sie aus einem Kran mehrere hundert Liter Kraftstoff. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Windkraftanlage aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

