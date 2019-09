Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrüger erbeuten über 10000 Euro

Breitenworbis (ots)

Mit dem sogenannten Enkeltrick erbeuteten Betrüger am Dienstag, 27. August, in Breitenworbis mehr als 10000 Euro. Die Betrüger riefen bei einer Rentnerin an und gaben sich als deren Enkel aus. Unter einem Vorwand bat der Unbekannte am Telefon um Bargeld mit dem falschen Versprechen, das Geld am nächsten Tag zurück bringen zu wollen. Eine ihr unbekannte Frau holte das Bargeld ab. Ihr Geld sah die Rentnerin nie wieder. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Betroffene sollten keinesfalls am Telefon Angaben über familiäre oder finanzielle Verhältnisse machen. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte ausgeben und Geldforderungen stellen. Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell