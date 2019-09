Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Angriff auf Autofahrer sucht die Kripo Zeugen

Worbis (ots)

Wie am Dienstag bereits berichtet, attackierten am Montagnachmittag gegen 17 Uhr mehrere unbekannte Männer einen 32-jährigen Autofahrer im Hausener Weg. (siehe Pressemeldung vom 3. September) Die Kriminalpolizei sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Wer hat die Tatverdächtigen beobachtet und kann diese beschreiben? Wer kann zu den genutzten Fahrzeugen Hinweise geben, wer hat möglicherweise ein Kennzeichen oder Kennzeichenfragmente erkannt? Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960.

