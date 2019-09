Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradgepäckträger aus Garage gestohlen

Nordhausen (ots)

Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich Diebe Zutritt zu einer Garage in der Bergstraße. Der oder die Unbekannten stahlen daraus einen Fahrradgepäckträger im Wert von 350 Euro. Der Einbruch wurde am Dienstagabend bemerkt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

