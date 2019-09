Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer schwer verletzt

Kleinberndten (ots)

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war gegen 19.00 Uhr auf der Landstraße 1033 aus Richtung Friedrichslohra in Richtung Kleinberndten unterwegs. Am Ortseingang kam er mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 58-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Unfallursache wird ermittelt.

