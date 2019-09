Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann nach Auseinandersetzung im Krankenhaus

Mühlhausen (ots)

Passanten fanden am Dienstagabend einen Mann am Boden liegend, neben ihm eine Blutlache. Sie leisteten erste Hilfe und informierten die Polizei. Ermittlungen zufolge, war das 31 Jahre alte Opfer von einem 34-Jährigen in der Nähe des Busbahnhofs zusammen geschlagen worden. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, muss nun geklärt werden. Der 31-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell