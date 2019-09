Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb im Keller

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagabend entdeckte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Marcel-Verfaillie-Allee drei aufgebrochene Kellerabteile. Bei einem weiteren Keller war der Einbruchsversuch offensichtlich gescheitert. Der Anwohner bemerkte zudem, wie ein unbekannter Mann aus dem Keller flüchtete, der wahrscheinlich bei der Tat gestört wurde. Er war vermutlich zwischen 40 und 45 Jahre alt und ca. 1,70 m groß. Er hatte eine untersetzte Gestalt und schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem T-Shirt, Jeans und einem roten Rucksack. Gestohlen wurde nichts. An einem weiteren Keller machten sich Diebe in der Karl-Marx-Straße zu schaffen. Der oder die Diebe versuchten, an der Baustelle am Pflegeheim ein Kellerfenster gewaltsam zu öffnen. Es gelang dem oder den Tätern jedoch nicht, in das Objekt einzudringen. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell