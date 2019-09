Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Blitzdiebstahl, Dieb konnte entkommen

Leinefelde (ots)

Nur fünf Minuten brauchte ein Unbekannter am Dienstagmorgen auf dem Leibnitzplatz, um die Seitenscheibe eines geparkten Skoda Yeti einzuschlagen, um einen Beutel und Handtasche zu klauen. Der Yeti war zwischen 7.25 und 7.30 Uhr auf dem Parkplatz am Kindergarten abgestellt. Den Dieb beobachteten mehrere Zeugen. Er konnte entkommen. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Lediglich die Handtasche fand eine Passantin wenig später in einem Gebüsch. Die Polizei warnt davor, persönliche Gegenstände offen und sichtbar beim Verlassen des Autos zurückzulassen.

