Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Firma

Nordhausen (ots)

Diebe suchten am Sonntag das Lager einer Malerfirma in der Langen Straße heim. Die zwei unbekannten Männer und eine unbekannte Frau öffneten ersten Erkenntnissen zufolge die Tür zum Objekt. Anschließend flüchteten sie, ohne Beute, in unbekannte Richtung. Das Trio hinterließ einen Sachschaden von ca. 150 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Hinweise zu den drei bislang Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

