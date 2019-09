Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto in Flammen

Sondershausen (ots)

Am Montagabend stand gegen 22.15 ein Auto in Flammen, das auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Albert-Kuntz-Straße abgestellt war. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Es stellte sich heraus, dass an dem Skoda Kennzeichen angebracht waren, die nicht zu diesem Fahrzeug gehörten und das Auto außerdem bereits außer Betrieb gesetzt wurde. Der Fahrzeughalter konnte ermittelt werden. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Brand an dem Pkw vorsätzlich gelegt wurde. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind am späten Montagabend verdächtige Personen in der Nähe des Skodas aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

