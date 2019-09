Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube abgebrannt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Flammen zerstörten in der vergangenen Nacht in Heiligenstadt eine Gartenlaube vollständig. Gegen 1.35 Uhr hatte eine Zeugin den Brand in der Gartenanlage Auf den Liethen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die ca. 24 qm große Laube bereits in Vollbrand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zur Brandursache wird nun ermittelt.

