LPI-NDH: Radfahrer schwerst verletzt, die Polizei sucht Zeugen

Noch ist unklar, was am Sonntag auf einem Radweg ca. 500 m von der Zufahrt zum Schießplatz des Schützenhauses und dem Gelände des Technischen Hilfswerks in Richtung Flinsberg geschehen ist. Gegen 19.25 Uhr entdeckten Passanten einen lebensgefährlich verletzten Mann, der sich an nichts erinnern konnte,seinen Namen nicht kannte und blutete. Neben ihm lag ein dunkles E-Bike der Marke Zündapp, siehe Foto. Sie verständigten sofort den Rettungsdienst. Der bis dato Unbekannte wurde umgehend in eine Klinik geflogen. Die Identität des Mannes konnte am Montagvormittag geklärt werden. Es handelt sich um einen 45-Jährigen, der in Heiligenstadt lebt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, denen der Radfahrer vor dem Unfall aufgefallen ist. Er war dunkel gekleidet, mit dem schwarzen E-Bike unterwegs. Hierbei nutzte er den Radweg zwischen Flinsberg und Heiligenstadt, unweit der L 1006. Wer kann Angaben zu weiteren Personen, Radfahrern machen, die sich zwischen 17 Uhr und 19.25 Uhr auf dem Radweg befanden? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

