Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist Eike Ina Palm? (Nordhausen)

Nordhausen (ots)

Die 15-Jährige wird seit Mittwoch, 28. August, in Nordhausen vermisst. Die Jugendliche ist ca. 1.70 m groß und hat eine ausgeprägte weibliche Figur. Sie trägt braunes, langes Haar und ist auffällig geschminkt. Zuletzt war sie mit einer Jeans und einem gelben Pullover bekleidet. Außerdem hat das Mädchen eine schwarze Bauchtasche bei sich. Die Vermisste wurde letztmalig am Mittwoch gegen 18.30 Uhr im Bereich des August-Bebel-Platzes gesehen. Hinweise zum Aufenthalt der Jugendlichen nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Landespolizeiinspektion Nordhausen

