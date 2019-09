Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte nach Unfall

Seebach (ots)

Zwei Verletzte und der Totalschaden eines Mercedes C 180 sind die Folge eines Verkehrsunfalls am frühen Sonntagabend auf der B 247 zwischen Höngeda und Großengottern. Das Fahrzeug war kurz nach 17 Uhr in Richtung Höngeda unterwegs, als der 57-jährige Fahrer, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Auto verlor. Er kam nach links von der Straße ab, krachte gegen ein Brückenlager, bevor sich der Mercedes überschlug und zum Stillstand kam. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von den Rettungskräften geborgen werden. Er kam mit einer Verletzung am Fuß ins Krankenhaus. Seine leichtverletzte Ehefrau konnte das Auto ohne fremde Hilfe verlassen. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 30000 Euro. Landstraße bei Seebach war über eine Stunde gesperrt.

