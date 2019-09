Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle verloren

Klettenberg (ots)

Am Sonntag befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Renault die Ortsverbindungsstraße von Klettenberg nach Neuhof. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Klettenberg, unmittelbar vor einer Linkskurve, kam der junge Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben, prallte in der weiteren Folge gegen einen Wasserdurchlauf. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug und kam auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

