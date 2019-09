Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räder und Lenkrad weg

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag machten sich Unbekannte an einem PKW zu schaffen, welches auf einem Firmengelände Am Stresemannring abgestellt war Zunächst wurde das Fahrzeug angehoben, auf mehreren Europaletten abgestellt und anschließend die 4 Räder abgebaut. Weiterhin wurde die Frontscheibe beschädigt, eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Lenkrad abgebaut. Der Wert des Beutegutes wird auf knapp 2000,- Euro geschätzt. Weiterhin sind etwa 800,- Euro Sachschaden zu beklagen.

