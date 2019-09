Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht endet neben der Fahrbahn

Artern (ots)

Am 31.08.2019 gegen 03:30 Uhr fiel in Artern einer Streifenwagenbesatzung ein PKW Opel auf. Als dieser die Polizei in der Puschkinstraße sah, beschleunigte er sofort stark und entfernte sich. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Trotz klaren Anhaltesignalen und Blaulicht setzte der Opel Fahrer seine rasante Flucht fort. Am Kreisel in Richtung Sangerhausen verlor er fast die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte nahezu mit der Bebauung und Beschilderung des Kreisels. An der nächsten Einmündung nach rechts, wollte er abbiegen, aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und an einem Hang zum Stehen. Hier konnte der 26 jährige Fahrer dann aus dem PKW herausgelöst werden. Nach der Überprüfung der Person wurde nun bekannt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin verlief ein Drogenvortest positiv auf Methamphetamin. Eine Blutentnahme wurde im Anschluss im Krankenhaus durchgeführt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell