Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer verletzt sich schwer

B85 Kyffhäuser (ots)

Am 31.08.2019 gegen 14:25 Uhr befährt ein Motorradfahrer die B85 von Kelbra in Richtung Kyffhäuser. Im Bereich der "36 Kurven", Höhe der Abfahrt zur Rothenburg, verliert der Kawasaki-Fahrer in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. In der weiteren Folge kommt er zu Fall und rutscht mit dem Motorrad über die Fahrbahn und kollidiert mit der Leitplanke. Hierbei wird er schwer verletzt und muss mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Es kam bis ca. 17:15 Uhr zu Verkehrseeinträchtigungen im Bereich der B85. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell