Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pavillion entwendet

Clingen (ots)

Die Kirchgemeinde Clingen baute am Freitag in den Abendstunden in Vorbereitung für ihr Kirchenfest an der Kirche einen Pavillion auf. Als sie am Samstag Morgen mit den weiteren Vorbereitungen beginnen wollten, stellten sie fest, dass der Pavillion entwendet wurde. Bei dem Pavillion handelt es sich um einen 3m x 3m blauen faltbaren Pavillion.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell