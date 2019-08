Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Am 30.08.2019,18:05 Uhr ereignete sich in Dingelstädt, Höhe Avex Tankstelle ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW Caddy, beabsichtigte vom Tankstellengelände der AVEX Tankstelle nach links Stadteinwärts zu Fahren. Hierbei übersah er einen von Dingelstädt kommenden in Richtung Kreuzebra fahrenden Kradfahrer (Ducati). Es kommt zum frontalen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Kradfahrer erlitt hierbei, schwere Verletzungen und musste mit einen Rettungshubschrauber in das Südharzklinikum geflogen werden. An beiden Fahrzeugen enstand Sachschaden in einer Höhe von 6.000.- Euro.

