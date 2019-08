Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dumm gelaufen

Worbis (ots)

Pech hatten Diebe in einem Baustoffhandel in der Industriestraße. Einen Einkaufswagen, gefüllt mit unterschiedlichen Artikeln, stellten sie am Donnerstag im Verkaufszelt der Gartenabteilung zur Abholung bereit. Ein Mitarbeiter bemerkte das und entfernte den Einkaufswagen. In der zurückliegenden Nacht wollten die Unbekannten das bereitgestellte Diebesgut vermutlich abholen. Als sie das Verkaufszelt genau an der Stelle aufschlitzten, an der sie den Wagen zurückließen, mussten sie feststellen, dass der verschwunden war. Unverrichteter Dinge zogen sie von dannen. Ein Verantwortlicher entdeckte am Freitagmorgen das aufgeschlitzte Zelt. Es blieb beim beschädigten Zelt.

