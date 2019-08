Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto weggerollt

Neuheide (ots)

Selbstständig machte sich am Freitagvormittag Auf der Heide ein BMW Mini One, der dort wegen eines Defektes abgestellt war. Vermutlich sicherte die Fahrerin ihr Auto nicht richtig, so dass dieser gegen einen davor geparkten Opel Astra rollte. 600 Euro Schaden sind die Folge.

