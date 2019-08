Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash an Zufahrt Einkaufszentrum, zwei Menschen verletzt

Sondershausen (ots)

Zwei Autofahrer wurden am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in der Frankenhäuser Straße leicht verletzt. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 61-jähriger Autofahrer mit seinem Tiguan die Frankenhäuser Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Zufahrt zum Einkaufszentrum bog im selben Augenblick ein 60-jähriger Mann in seinem Oktavia nach links auf die Frankenhäuser Straße ab. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, drehten sich, bevor sie zum Stillstand kamen. Die Autos mussten abgeschleppt werden, die Feuerwehr war im Einsatz.

