Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Falsche Kennzeichen an Motorrad, Schwarzfahrer erwischt

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend verfolgten Polizisten in der Bochumer Straße einen 19-jährigen Motorradfahrer. Der Mann hatte keine Fahrerlaubnis. An seiner Aprilia waren falsche Kennzeichen angebracht, die Plaketten gefälscht. Zunächst gelang dem Motorradfahrer die Flucht. Wenig später entdeckten die Beamten die Aprilia. Der 19-Jährige war verschwunden, ließ aber Jacke und Helm zurück. Die Polizisten stellten das Kennzeichen sicher. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Verkehrsstraftaten, unter anderem Fahren ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauch. Weitere Ermittlungen hatten zur Aufklärung der Identität des Mannes geführt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell