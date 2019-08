Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche auf Moped bei Unfall verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein Autofahrer in seinem Skoda den Richteberg in Richtung Serpentinen. Als er nach links auf den Richteberg abbiegen wollte, kollidierte er mit einem Moped, welches den Richteberg vorfahrtsberechtigt in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Das Moped kippte zur Seite. Der 17-jährige Fahrer und seine 14-jährige Sozius kamen verletzt ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell