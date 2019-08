Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verschmutzte Straße führt zu Unfall

Nordhausen (ots)

Zu Behinderungen auf der Bundestraße 4 sorgte ein Unfall am späten Donnerstagnachmittag. Gegen 17.20 Uhr musste der Fahrer eines Renault Master, der in Richtung Sondershausen unterwegs war, hinter dem Abzweig nach Uthleben verkehrsbedingt halten. Ein dahinter fahrender Captur konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Master auf. Der Fahrer des Captur musste medizinisch versorgt werden. Die Polizisten stellten am Unfallort extreme Verschmutzungen durch ausgelaufenen Kraftstoff fest, den ein bislang unbekanntes Fahrzeug verloren hatte. Dieser Umstand führte vermutlich auch zum Auffahrunfall. Für die Bergung und die sich anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Unfallstelle gesperrt werden. Noch kommt es in diesem Bereich zu Behinderungen.

