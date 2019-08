Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zahlreiche Kelleraufbrüche

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag öffneten Unbekannte mindestens neun Keller in der Neustadtstraße gewaltsam. Neben einem Koffer nahmen der oder die Diebe Werkzeug mit, ließen aber ihren benutzten Bolzenschneider zurück. Zum genauen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Hinwiese zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

