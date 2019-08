Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle verloren, Autofahrt endet im Graben

Holbach (ots)

Im Graben endete die Autofahrt einer 75-jährigen Frau am Donnerstagmorgen auf der B 243 bei Holbach. Die Frau war in ihrem Mitsubishi in Richtung Mackenrode unterwegs, als sie ins Schleudern und letztendlich im Graben zum Stehen kam. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen können keine Angaben gemacht werden.

