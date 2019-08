Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin übersehen

Sondershausen (ots)

Ins Krankenhaus kam eine 68-jährige Radfahrerin am Mittwochabend nach einem Unfall in der Nikolaus-von-Halem-Straße. Eine 49-jährige Autofahrerin hatte mit ihrem Suzuki am Straßenrand geparkt und, ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrertür geöffnet. Im selben Moment passierte die Radfahrerin das Auto und stieß gegen die Tür. Die Frau stürzte und musste im Krankenhaus behandelt werden.

