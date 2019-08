Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Artern (ots)

Eine 78-jährige Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend verletzt. Die Seniorin befuhr den Radweg in der Sangerhäuser Straße. Dabei kollidierte sie mit dem Seat einer 34-Jährigen, die vom Gelände eines Autohauses auf die Sangerhäuser Straße auffahren wollte. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich am Knie.

