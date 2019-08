Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Strohballen abgebrannt

Görmar (ots)

Mehrere Strohballen auf einem Anhänger brannten am Mittwoch, gegen 18 Uhr, Am Backsgarten. Die Feuerwehren aus Görmar und Mühlhausen löschten die Flammen. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. Möglicherweise kommen zündelnde Kinder als Brandstifter in Betracht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell