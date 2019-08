Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bierladung verloren, Verkehrsbehinderungen auf der B 4

Sondershausen (ots)

Ca. 150 volle Bierkästen verteilen sich seit heute Morgen über der Bundesstraße 4 bei Sondershausen. Ein Lkw hatte die Kästen geladen und war in Richtung Sondershausen unterwegs. Auf Höhe des Heidehauses geriet das Fahrzeug in einer Kurve ins Schlingern. Die Ladung rutschte vom Hänger auf die Straße, das Bier floss in Strömen. Zurzeit laufen an der Unfallstelle die Bergungsarbeiten. Der Verkehr wird in Richtung Nordhausen halbseitig vorbeigeleitet, in Richtung Sondershausen über die Schachtstraße umgeleitet. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell