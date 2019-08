Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Windradanlage

Herbsleben (ots)

Nach einem Einbruch in eine Windradanlage bei Herbsleben sucht die Polizei Zeugen. In der vergangenen Nacht öffneten Unbekannte die Eingangstür eines Windrades gewaltsam. Anschließend stahlen sie ein Steuergerät im Wert von mehreren tausend Euro. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen 1.10 Uhr und 2.00 Uhr. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Gelände der Windradanlage aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

