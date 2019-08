Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach erneutem Flächenbrand

Esperstedt (ots)

Am Dienstagabend brannte es erneut zwischen Oldisleben und Esperstedt, auf Höhe der Kiesgrube. Gegen 21.00 Uhr rückte die Feuerwehr aus, um in Brand geratenes Gebüsch und in Flammen stehenden Müll zu löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte das Feuer vorsätzlich gelegt haben. Erst am Montagabend hatte nahe der Kiesgrube eine Fläche von 100 Quadratmeter Feuer gefangen. (siehe Pressemeldung vom 27.08.2019) Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell