Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall bei Überholmanöver

Körner (ots)

Ein Unfall, bei dem ein Rettungswagen beteiligt war, ereignete sich am Dienstag, gegen 18.40 Uhr, auf der Bundesstraße 249. Der Fahrer des Rettungswagens war auf der Bundesstraße aus Richtung Körner in Richtung Schlotheim unterwegs. Nach dem Ortsausgang Körner setzte er zum Überholen zweier vor ihm fahrender Fahrzeuge an. Als er sich auf der Höhe eines Sprinters befand, scherte dessen Fahrer ebenfalls zum Überholen des vor ihm befindlichen Autos aus, da er den Rettungswagen neben sich nicht bemerkt hatte. Dabei kam es zur seitlichen Kollision der Außenspiegel. Verletzt wurde niemand.

