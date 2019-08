Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei schwer Verletzte nach Unfall

Nordhausen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Dienstagnachmittag in Nordhausen in der Stolberger Straße. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 61-jähriger Autofahrer, offensichtlich zu schnell, die Dr.-Robert-Koch-Straße in Richtung Kreisverkehr Stolberger Straße. Dort überfuhr der Mann mit seinem Opel mehrere Verkehrszeichen, Fußgänger mussten zur Seite springen, um nicht vom Pkw erfasst zu werden. Er setzte seine Fahrt in Richtung Petersdorf fort, wo er in den Gegenverkehr geriet, einen Lkw seitlich touchierte und mit einem Pkw Mitsubishi kollidierte. Erst ein Graben stoppte die Irrfahrt des Opels. Der 61-Jährige und der Fahrer im Mitsubishi kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, die Unfallstelle war voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf über 40000 Euro geschätzt.

